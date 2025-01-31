В образовательных учреждениях Новоаннинского района во всю идёт подготовка ко встрече выпускников. Так, в Березовской школе вечер состоится 1 февраля в 15.
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В образовательных учреждениях Новоаннинского района во всю идёт подготовка ко встрече выпускников. Так, в Березовской школе вечер состоится 1 февраля в 15.