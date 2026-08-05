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МОСИНФОРМ

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Собянин: Столичная система биометрического контроля внедряется в 11 регионах

Собянин: Столичная система биометрического контроля внедряется в 11 регионах

Столичная система биометрического контроля за миграцией внедряется в 11 регионах. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин.

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