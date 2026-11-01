Более половины украинцев не используют заемные средства для повседневных покупок. При этом 27% опрошенных приобретают продукты, одежду и другие товары первой необходимости в кредит.
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