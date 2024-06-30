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В Германии заявили, что США откажутся от помощи Киеву после переизбрания Трампа

В Германии заявили, что США откажутся от помощи Киеву после переизбрания Трампа

МОСКВА, 30 июня, ФедералПресс. Генсек Свободной демократической партии Германии Биджан Джир-Сарай заявил, что если экс-глава США Дональд Трамп выиграет президентские выборы, то это повлияет на украинский конфликт.

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