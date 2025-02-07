Нетаньяху завершит конфликт в Газе, если лидеры ХАМАС отправятся в изгнание

О готовности завершить конфликт в секторе Газа при условии изгнания палестинского движения ХАМАС в третью страну, заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в Вашингтоне, пишет 6 февраля со ссылкой на американские и израильские источники портал Axios.
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