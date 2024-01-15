Слуцкий назвал саммит по Украине в Давосе без России очередной тратой времени

Глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 15 января выразил мнение, что мирный саммит по Украине в Швейцарии без России станет очередной тратой времени и безрезультативной инициативой.
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