Ubisoft закроет серверы сразу десяти игр в январе 2024 года Компания Ubisoft объявила...

Ubisoft закроет серверы сразу десяти игр в январе 2024 годаКомпания Ubisoft объявила о том, что в январе следующего года будут закрыты серверы десяти игр: среди них Assassin’s Creed 2 для Xbox 360, Assassin’s Creed Brotherhood для Mac, Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction для Xbox… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.