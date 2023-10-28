Ubisoft закроет серверы сразу десяти игр в январе 2024 года Компания Ubisoft объявила...

Ubisoft закроет серверы сразу десяти игр в январе 2024 годаКомпания Ubisoft объявила о том, что в январе следующего года будут закрыты серверы десяти игр: среди них Assassin’s Creed 2 для Xbox 360, Assassin’s Creed Brotherhood для Mac, Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction для Xbox… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.
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