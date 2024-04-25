Юнна Мориц против бардов-нацистов Никитиных

Тан, ты не Господь Бог что бы оценивать людей. А вот констатация факта - Тан, ты дебил. Судя по всей этой переписке, ты любишь последнее слово оставлять за собой. Тан, напиши что нибудь.

ИН

Ирина Некрасова

Вы переходите все границы приличий своими грязными комментариями. Это недостойно мужчины! Зачем грязь разводите здесь и людям плюёте в душу? Чего ради? Всё равно мнение у каждого своё, хамством ничего не добьетесь. А кстати, Тан - это чисто русская фамилия?! 🤣 А то к Забаве придрались ни за что ни про что... Не лучше ль на себя оборотиться и промолчать благоразумно?