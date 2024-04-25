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Юнна Мориц против бардов-нацистов Никитиных

Юнна Мориц против бардов-нацистов Никитиных

Юрий Кот Гражданская позиция «маленькой компании» бардов Никитиных взбудоражила общественность.

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Комментарии
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Алексей Тан
Сама!... еврейка Мориц... их нацистами назвала, ты с чем не согласен то???.
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15 час.
АБ
Александр Б
Тан, ты не Господь Бог что бы оценивать людей. А вот констатация факта - Тан, ты дебил. Судя по всей этой переписке, ты любишь последнее слово оставлять за собой. Тан, напиши что нибудь.
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15 час.
ИН
Ирина Некрасова
Вы переходите все границы приличий своими грязными комментариями. Это недостойно мужчины! Зачем грязь разводите здесь и людям плюёте в душу? Чего ради? Всё равно мнение у каждого своё, хамством ничего не добьетесь. А кстати, Тан - это чисто русская фамилия?! 🤣 А то к Забаве придрались ни за что ни про что... Не лучше ль на себя оборотиться и промолчать благоразумно?
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9 час.

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