Журналист Губерниев: мое отношение к Исинбаевой незыблемо, как и к Пугачевой

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о своем отношении к российской легкоатлетке Елене Исинбаевой, которая покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с истечением срока полномочий, передает Sport24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии