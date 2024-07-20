Журналист Губерниев: мое отношение к Исинбаевой незыблемо, как и к Пугачевой

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о своем отношении к российской легкоатлетке Елене Исинбаевой, которая покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с истечением срока полномочий, передает Sport24.