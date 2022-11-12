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Принц Гарри разводится с Меган Маркл

Принц Гарри разводится с Меган Маркл

Похоже, что в английском королевстве назрел очередной скандал с разводом. Известная сплетница эксперт по дворцовым делам леди Колин Кэмпбелл уверяет, что Гарри устал заступаться за свою жену, переругавшуюся с его родственниками и верноподданными.

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