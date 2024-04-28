В чем проблема Avalanche? Криптовалюта потеряла пятую часть стоимости с начала года

С начала года цена токена AVAX упала на 21.52%, что хуже показателей большинства альткоинов. И в апреле нативная криптовалюта крипто-проекта Avalanche демонстрирует устойчивый спад, подтвержденный индикаторами RSI и CMF Объем упоминаний AVAX в социальных сетях остался прежним, но преобладают негативные настроения.