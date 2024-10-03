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Мужчину спасли от мучительных болей врачи Алматы

Мужчину спасли от мучительных болей врачи Алматы

Пациента с дивертикулярной болезнью спасли врачи ГКБ  №7 Алматы. Сообщается, что 39-летний мужчина обратился в отделение колопроктологии с жалобами на постоянный дискомфорт, запоры и чередование жидкого стула.

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