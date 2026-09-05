Котёнок 7 дней жил в офисном кресле. Но сотрудникам не удалось скрыть его от начальства

Котофеня – Тихо! Шеф идёт! Кресло не трогать, в кресло не садиться, на кресло не смотреть! Маринка Сорокина прошипела это так яростно, что Лёня Фёдоров – программист, тихий парень с вечно сползающими очками – подпрыгнул на стуле и выронил бутерброд с колбасой прямо на клавиатуру.