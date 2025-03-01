Бывших клоунов не бывает: в Москве отреагировали на провал Зеленского

Российские политики и общественные деятели прокомментировали скандал на встрече главы Белого дома Дональда Трампа с «просроченным президентом» Владимиром Зеленским, которая состоялась в Белом доме 28 февраля.
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