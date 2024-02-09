Рынки АТР выросли в четверг на гарантиях Банка Японии

Индекс Nikkei возглавил рост на биржах АТР поднявшись на 2,06% к максимумам 34-х летней давности. Так инвесторы отреагировали на заявление замуправляющего Банка Японии о медленном повышении ставки, которая долгое время будет находиться на нулевом уровне.