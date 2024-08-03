Россиянам могут отменить визовый режим в Индию

Группа компаний «Аэрофлот» и его партнер туроператор «Библио-Глобус» обратились к Минтрансу и Минэкономики с просьбой оказать содействие в упрощении или полной отмене визового режима с курортом Гоа в Индии.
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