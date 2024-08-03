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За рулем

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Россиянам могут отменить визовый режим в Индию

Россиянам могут отменить визовый режим в Индию

Группа компаний «Аэрофлот» и его партнер туроператор «Библио-Глобус» обратились  к Минтрансу и Минэкономики с просьбой оказать содействие в упрощении или полной отмене визового режима с курортом Гоа в Индии.

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