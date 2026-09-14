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Погибшие в Нижнекамске из-за удара БПЛА девушки ехали в автомобиле

Погибшие в Нижнекамске из-за удара БПЛА девушки ехали в автомобиле

Беспилотник 13 сентября атаковал в Нижнекамске автомобиль, который остановился на перекрестке. В результате погибли две молодые девушки, находившиеся в салоне, заявил на совещании в мэрии глава Нижнекамска Радмир Беляев.

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