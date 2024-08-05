В Куйбышевском районе Самары поезд насмерть сбил мужчину

В воскресенье, 4 августа, на железнодорожном перегоне "Хребет - Самара" произошла трагедия. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, пешеход был смертельно травмирован поездом.
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