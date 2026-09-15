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Реальная прибавка: эксперт раскрыл, как изменились пенсии по старости в 2026 году

Реальная прибавка: эксперт раскрыл, как изменились пенсии по старости в 2026 году

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. Пенсии по старости в России за год выросли на 8,47 % – в среднем прибавка составила 2 126 рублей.

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