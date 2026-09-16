Автомобиль перевернулся на крышу после столкновения в Иркутске

Авария произошла на улице Дорожной в Иркутске в среду, 16 сентября 2026 года. Все было так: — 33-летний водитель «Субару Легаси», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомашине «Тойоте Рейс», которая двигалась по улице Дорожная со стороны улицы Ширямова.