Тренер "Спартака" Абаскаль заявил о гордости после победы над "Балтикой"

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль в прямом эфире "Матч ТВ" поделился эмоциями после победы над калининградской "Балтикой" в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и отметил, что исход матча предопределили решительность и концентрация.
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