В Крыму возможны сильные ливни

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в первой половине дня в южных районах Крыма и в горах ожидаются очень сильные дожди.