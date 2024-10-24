Боливия Президенты Казанга БРИКС саммитына килде

Казанга БРИКС саммитында катнашу өчен Боливия Президенты Луис Альберто Арсе Катакора килде. ТР башкаласының халыкара аэропортында аны Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин каршы алды, дип хәбәр итә республика парламенты матбугат хезмәте.
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