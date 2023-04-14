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⚡️⚡️Всё о помощи участникам СВО и их близким теперь в Телеграме

⚡️⚡️Всё о помощи участникам СВО и их близким теперь в Телеграме

⚡️⚡️Всё о помощи участникам СВО и их близким теперь в Телеграме ⚡️⚡️ 👉 «Крым 24» создал уникальный telegram-bot, который расскажет всё о военной службе, мерах поддержки военнослужащих и их родственников, а также о мобильных пунктах отбора в Крыму.

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