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Новая статья: Обзор смартфона Motorola Razr 50 Ultra: когда сдал все хвосты Недавно мы ...

Новая статья: Обзор смартфона Motorola Razr 50 Ultra: когда сдал все хвосты Недавно мы ...

Новая статья: Обзор смартфона Motorola Razr 50 Ultra: когда сдал все хвостыНедавно мы познакомились с новым поколением складных смартфонов Samsung, но обновленная раскладушка Motorola была представлена даже раньше – и ее апгрейд намного интереснее, чем у Galaxy Z Flip.

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