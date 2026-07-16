Путин: россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя

Граждане России должны получать купленные дома и квартиры вовремя и хорошего качества. Об этом заявил президент Владимир Путин во время рабочей встречи в Кремле с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, передает РИА Новости.
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