ЦБ ожидает ускоренного притока средств населения на банковские вклады в IV кв

В четвертом квартале Банк России ожидает ускорения темпов роста средств населения на банковских вкладах из-за авансирования январских пенсий, премий сотрудникам, а также желания населения зафиксировать высокие ставки по вкладам, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору, опубликованному в четверг, 7 декабря.