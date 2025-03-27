Невзлин лишился компании "Борец" - суд передал актив государству

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в казну 100% группы нефтесервисных компаний "Борец", которая является крупнейшим производителем насосных установок для нефтедобычи в России.
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