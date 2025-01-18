Эксперт Тарасенко: Азовское море более уязвимо перед загрязнением нефтью

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Экосистема в Азовском море более чувствительна к химическим загрязнениям, чем в Черном море, и разлив мазута после крушения танкеров может представлять для него серьезную угрозу.
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