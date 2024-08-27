Носимое средство защиты от БПЛА «Сурикат» - устройство обнаружения излучения БПЛА «Сурикат-О» - устройство постановки помех сигналам управления и спутниковой навигации «Сурикат-П».
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Носимое средство защиты от БПЛА «Сурикат» - устройство обнаружения излучения БПЛА «Сурикат-О» - устройство постановки помех сигналам управления и спутниковой навигации «Сурикат-П».
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