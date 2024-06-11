WP: США разрешили себе вооружать террористов из "Азова"*

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ну что ж, в таком случае 11 сентября это просто не цветочками, а завязью для американцев покажутся, а "друзей" у них как и у Европы оооочень много и все им припомнят. Осталось только дать команду фас и поддержать их всеми доступными методами и средствами....