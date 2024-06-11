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Царьград

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WP: США разрешили себе вооружать террористов из "Азова"*

WP: США разрешили себе вооружать террористов из "Азова"*

Американские законы запрещают финансировать организации, нарушающие права человека, однако политики нашли в них лазейку.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну что ж, в таком случае 11 сентября это просто не цветочками, а завязью для американцев покажутся, а &quot;друзей&quot; у них как и у Европы оооочень много и все им припомнят. Осталось только дать команду фас и поддержать их всеми доступными методами и средствами....
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