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Косачёв: конференция в Мюнхене станет самой позорной из-за молчания о взрывах на СП

Косачёв: конференция в Мюнхене станет самой позорной из-за молчания о взрывах на СП

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв выразил уверенность, что нынешняя Мюнхенская конференция войдёт в историю в качестве самой позорной из-за «гробового молчания» по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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