Трамп заявил, что Байден не осознавал своего существования

В городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, Дональд Трамп заявил, что экс-президент Джо Байден не осознавал, что он жив.
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