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Бойцы «Эспаньолы» разбили позиции ВСУ под Клещеевкой с помощью хитрости

Бойцы «Эспаньолы» разбили позиции ВСУ под Клещеевкой с помощью хитрости

Военнослужащие добровольческого батальона фанатов различных спортклубов «Эспаньола» заманили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к кладбищу в районе Клещеевки (Донецкая Народная Республика) и ликвидировали их.

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