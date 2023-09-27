Бойцы «Эспаньолы» разбили позиции ВСУ под Клещеевкой с помощью хитрости

Военнослужащие добровольческого батальона фанатов различных спортклубов «Эспаньола» заманили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к кладбищу в районе Клещеевки (Донецкая Народная Республика) и ликвидировали их.
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