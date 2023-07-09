Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Цена — сумма денег, которую хочет получить продавец в обмен на определенную вещь. Стоимость — это величина затрат на ...Аналитик объяснил...
  • Михаил Васильев
    Сократите в 10 раз число всяких депутатов, сенаторов и чиновников!В России заявили ...
  • Астон Мартин
    опять обманули , эхПесков прокоммент...

В ЛДПР предложили бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака

В ЛДПР предложили бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака

Глава партии заявил, что расселение людей станет гарантией сохранения национального суверенитета Партия ЛДПР предложила бесплатно выдавать землю семьям после 10 лет брака.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
Кругом одни показушники и популисты. Благодетели хреновы. Просторные дома..... Ха-ха-ха!  У моего домика в 60 кв.м. на участке 6 соток уже цена составляет 5 млн. руб. Это с какой зарплатой можно откладывать по 500 тыс. в год (больше 40 тыс. в месяц) целых 10 лет до получения пустого заброшенного участка земли? А через 10 лет вы и халупу за эти деньги не построите. Наверное, инициаторы прикинули свою зарплату в 500 тыс. в месяц и решили, что просторный дом это элементарная задача.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх