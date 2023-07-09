В ЛДПР предложили бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака

А

Александр24

Кругом одни показушники и популисты. Благодетели хреновы. Просторные дома..... Ха-ха-ха! У моего домика в 60 кв.м. на участке 6 соток уже цена составляет 5 млн. руб. Это с какой зарплатой можно откладывать по 500 тыс. в год (больше 40 тыс. в месяц) целых 10 лет до получения пустого заброшенного участка земли? А через 10 лет вы и халупу за эти деньги не построите. Наверное, инициаторы прикинули свою зарплату в 500 тыс. в месяц и решили, что просторный дом это элементарная задача.