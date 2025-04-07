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Царьград

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От возмездия не уйдут. Русские силовики установили двух офицеров ВСУ, устраивавших казни в Курской области

От возмездия не уйдут. Русские силовики установили двух офицеров ВСУ, устраивавших казни в Курской области

Мирные граждане прятались в Суджанском районе, но украинские палачи находили людей в подвалах и закидывали укрытие гранатами.

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