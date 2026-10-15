В рамках очередного Единого дня профилактики на территории Канского округа сотрудники полиции и члены Общественного совета при ОВД провели серию встреч с жителями, напомнив им об основных правилах личной и имущественной безопасности.
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