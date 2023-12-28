Собянин: Москва упрочила лидерство по несырьевому неэнергетическому экспорту

Московская продукция активно выходит на экспорт В январе—сентябре 2023 года доля несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы России составила около 17%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
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