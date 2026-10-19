В Краснодарском крае 19 октября действует штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и порывов ветра до 20 м/с на Азовском побережье.
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