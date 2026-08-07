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Регионы России

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Футболист Айван Тоуни обвинён в нападении после инцидента в лондонском ночном клубе

Футболист Айван Тоуни обвинён в нападении после инцидента в лондонском ночном клубе

По данным полиции, инцидент произошёл в ночь на 7 декабря в районе Сохо. Один из посетителей попытался обнять футболиста для совместного селфи; Тоуни потребовал отстать, после чего ударил мужчину головой, что привело к перелому носа и травме переносицы пострадавшего.

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