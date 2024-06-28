В Думе призвали усилить контроль за препаратарми для абортов

Комитет Государственной Лумы по охране здоровья рекомендует Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности в целях недопущения самостоятельного использования вне специализированных медорганизаций, передает корреспондент The Moscow Post.
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