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Блогер из РФ назвала четыре привычки турецких женщин, стыдные для россиянок

Блогер из РФ назвала четыре привычки турецких женщин, стыдные для россиянок

Тревел-блогер из РФ в своем личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» озвучила четыре привычки женщин из Турции, которые для россиянок будут считаться постыдными.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Интересно, откуда эта кошёлка, которой так стыдно?
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23 час.
АнварНуртдин Багаутдинов
Ничего &quot;постыдного&quot; в приведенных примерах я не нашел. И у нас в России женщины так поступают. Смутила, правда, организация стола на полу да и то по важной причине - много гостей. У нас так никогда не делают. А все остальное - вполне приемлемо. С уважением дед Анвар, пенсионер, 86 лет.
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23 час.
Лидия Курзаева
Какая глупая эта  блогерша. У каждого народа свои обычаи и традиции.  Какое право она имеет их критиковать и осуждать.
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23 час.

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