Блогер из РФ назвала четыре привычки турецких женщин, стыдные для россиянок

АнварНуртдин Багаутдинов

Ничего "постыдного" в приведенных примерах я не нашел. И у нас в России женщины так поступают. Смутила, правда, организация стола на полу да и то по важной причине - много гостей. У нас так никогда не делают. А все остальное - вполне приемлемо. С уважением дед Анвар, пенсионер, 86 лет.