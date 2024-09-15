Кишлак остаётся дома: Мигранты в России - новые правила для них готовит Госдума

Н Ната Вот когда приготовит, тогда и будем радоваться, или нет! А пока рано, там (в Госду.е) полно лоббистов!

Евгений Мангуш Хотели бы принять такой закон, так уже давно бы приняли, а так будут мусолить год, а потом забудут.Лучше бы отчитались о ПРИНЯТЫХ законах по мигрантам, но таких видимо нет.