Госдума России разрабатывает законопроект, который может ограничить мигрантов в праве привозить свои семьи в страну.
Кишлак остаётся дома: Мигранты в России - новые правила для них готовит Госдума
Комментарии
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Н
Ната
Вот когда приготовит, тогда и будем радоваться, или нет! А пока рано, там (в Госду.е) полно лоббистов!
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16 час.
Евгений Мангуш
Хотели бы принять такой закон, так уже давно бы приняли, а так будут мусолить год, а потом забудут.Лучше бы отчитались о ПРИНЯТЫХ законах по мигрантам, но таких видимо нет.
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14 час.
СМ
Сергей Миронов
До тех пор пока ед ро будет считать за себя, делая вид что мы голосуем за них -такая ерунда будет по всей России Они и чинуши продвигающие интересы мигрантов-главные враги России А армия разберется .В нее верим Повтора 1917 года допускать нельзя.
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10 час.
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