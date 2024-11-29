Джоли обманывает суд: Брэд Питт нанес ответный удар

Актер выдвинул серьезные обвинения против Джоли. Питт пытается поквитаться с Джоли LEGION-MEDIAСудебный процесс Джоли и Питта из-за из их некогда общего замка Шато Мираваль всё больше становится похож на бесконечную «мыльную оперу».
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