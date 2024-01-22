Shot: Иноагент Глуховский пытается продать элитные квартиры в Москве

Бежавший из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины писатель-иноагент Дмитрий Глуховский пытается продать две свои роскошные квартиры в историческом центре Москвы за 210 миллионов рублей.
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