Можно ли похудеть с помощью антицеллюлитных обертываний?

Для многих из нас похудение – вопрос отнюдь не праздный. Для того чтобы избавиться от ненавистных лишних килограммов и непривлекательной «апельсиновой корки», тратится достаточно много времени, материальных средств и сил.
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