Худяков сообщил, что жену Смольянинова могут выселить из ипотечной квартиры актера

Бывший депутат Роман Худяков в очередной раз высказался о сбежавшем из России актере Артуре Смольянинове (признан иноагентом в РФ, включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга).
Популярные статьи
- «Не лезьте, Евгений Викторович, куда не надо»: Пригожин поведал о разговоре с Шойгу по поводу защиты границ России
- «Мы перестали брать пленных»: Пригожин объяснил, почему в Артемовске нет ни одного украинского солдата
- «Спецоперация перешла в фазу войны»: Пригожин высказался о прорыве диверсионной группы ВСУ под Белгородом
Свежие комментарии