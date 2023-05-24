Слово и дело

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Худяков сообщил, что жену Смольянинова могут выселить из ипотечной квартиры актера

Худяков сообщил, что жену Смольянинова могут выселить из ипотечной квартиры актера

Бывший депутат Роман Худяков в очередной раз высказался о сбежавшем из России актере Артуре Смольянинове (признан иноагентом в РФ, включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга).

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