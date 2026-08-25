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«Реал» представил Диоманде. Вингер сказал в комнате трофеев: «Возникает желание выиграть ЛЧ, почему бы не начать в этом году? У нас лучший тренер в мире»

«Реал» провел официальную церемонию презентации вингера  Яна Диоманде . Футболист сборной  Кот-д′Ивуара был куплен у «Лейпцига» за 125+15 млн евро  6 августа.

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