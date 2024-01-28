Можно ли кончать при месячных? Секс при месячных — нужно ли предохраняться

Вопросы о сексе при месячных волнуют каждую женщину, вне зависимости от ее возраста. Насколько велик риск беременности в эти дни и как занятия любовью при менструации в целом отражаются на женском здоровье? Можно ли кончать при месячных? Помимо вопросов о возможности беременности, важен и момент ….