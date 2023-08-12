Посольство России отреагировало на новые американские санкции

ПФ

Петр Федотов

Кого убеждает Антонов, что "обрушить нашу экономику не удалось...". Ежели он имеет ввиду российских олигархов -действительно он прав. А ежели говорить о россиянах-продолжается обнищание население, в связи с ростом тарифов ЖКХ, стоимостью проезда в городском транспорте, ростом цен на продукты питания и товаров! А в остальном , прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо. P.S. А где Антонов, увидел российскую экономику, которую никто не может обрушить ?